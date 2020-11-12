القضاء المصري يؤيد إعدام قاتل رجل دين مسيحي

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم بقضية قتل رجل دين مسيحي، المعروفة بـ"كاهن المرج"، وأيدت حكم إعدامه.

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يأتي ذلك، بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بإجماع الآراء حكمها بإعدام المتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي بقتل كاهن المرج بعد موافقة مفتي الجمهورية المصرية.

وكانت التحقيقات كشفت قيام السنباطي، بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا بأن "بيّت لنية قتل أي من رجال الدين المسيحيين" وأعد لذلك الغرض سكينا وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا مروره به، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده وأجهز عليه ذبحا قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

المصدر: اليوم السابع