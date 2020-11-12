مصر.. عقوبة مشددة على متهمين سحلوا فتاة في الشارع

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر بمعاقبة متهمين غثنين بسحل طالبة والاستيلاء علي هاتفها وحقيبة يدها ، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

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وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتتبع طالبة بكلية الزراعة أثناء توجهها إلى الكلية، وحال سيرها والحقيبة في يدها والهاتف في اليد الأخرى استقل المتهمان دراجة بخارية وبالقرب منها قام أحدهما بمهاجمتها والإمساك بحقيبة يدها والهاتف، إلا أنها تمكنت من التشبث بالحقيبة، مما أدى إلى سحلها على الأرض.

وتمكن الأهالي من قذف المتهمين بالحجارة وإيقاف الدراجة فسقط المتهمان من عليها وتمكن أحدهم من الهرب بالهاتف الخاص بالمجني عليها، وتم ضبط الآخر ومعه الحقيبة.

المصدر: RT