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مباحثات سودانية - أمريكية في الخرطوم

أخبار العالم العربي

مباحثات سودانية - أمريكية في الخرطوم
RT
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إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، دونالد بوث. 

وبحث اللقاء استعداد والتزام الحكومة السودانية بجميع مكوناتها بشأن ترتيبات إنسحاب بعثة "يوناميد"، واستقبال بعثة "يونيتامس" بنهاية هذا العام.

كما تطرق اللقاء إلى الخطوات، التي تمت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضرورة استكمال هذه الخطوات بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والإقتصادية بالبلاد، نظرا إلى أن السودان قد تضرر كثيرا جراء وضعه في هذه القائمة.

مباحثات سودانية - أمريكية في الخرطوم
RT

وبحث الطرفان اتفاقية جوبا للسلام في السودان الموقعة في الثالث من أكتوبر الماضي بدولة جنوب السودان، حيث أكدا على أهمية انضمام بقية الأطراف السودانية غير الموقعة على اتفاقية مسيرة السلام.

المصدر: RT

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