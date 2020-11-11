لبنان يسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا اليومية

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 98829 حالة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1915 حالة إصابة بين المقيمين و7 حالات بين الوافدين.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 763.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 826، بينها 300 في العناية المركزة.

المصدر: RT