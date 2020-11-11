شاهد.. الطفلة اليمنية "جنات" تغزو مواقع التواصل والرئاسة تتحرك

باتت الطفلة اليمنية جنات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تذاكر دروسها وسط بضاعة فرشتها على قارعة الطريق لبيعها للمارة.

وأثارت صورة لجنات ظهرت فيها وهي تبيع البيض لتعيل أسرتها وتتلقى تعليمها أيضا، تعاطفا واسعا معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد ناشطون بأن عددا من فاعلي الخير استطاعوا التواصل مع الطفلة في مدينة تعز، وأكدوا أنهم قرروا إعالة أسرة الطفلة حتى تتمكن من تحقيق حلمها في التعليم.

وتوجه الناشطون بالشكر للمصور محمد التويجي على نشره لقصة الطفلة والذي كان السبب في مساعدتها.

ولم يقتصر الأمر على النشطاء فقط، حيث تفاعلت رئاسة الجمهورية مع الصورة، ونشر الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه تم الوصول للطفلة جنات في مدينة تعز و"بإذن الله لن تذهب بعد اليوم إلا إلى المدرسة فقط".

تم الوصول للطفلة جنات في مدينة تعز .

بإذن الله لن تذهب بعد اليوم إلا إلى المدرسة فقط.



شكراً للأخ العزيز المصور محمد التويجي على نشره للقصة وكان السبب بعد الله في مساعدة الفتاة. pic.twitter.com/4w84vuXIbO — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) November 10, 2020

المصدر: RT + وسائل إعلام يمينة