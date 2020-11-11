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شاهد.. الطفلة اليمنية "جنات" تغزو مواقع التواصل والرئاسة تتحرك

أخبار العالم العربي

شاهد.. الطفلة اليمنية
RT
محافظة تعز اليمنية
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باتت الطفلة اليمنية جنات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تذاكر دروسها وسط بضاعة فرشتها على قارعة الطريق لبيعها للمارة.

وأثارت صورة لجنات ظهرت فيها وهي تبيع البيض لتعيل أسرتها وتتلقى تعليمها أيضا، تعاطفا واسعا معها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأفاد ناشطون بأن عددا من فاعلي الخير استطاعوا التواصل مع الطفلة في مدينة تعز، وأكدوا أنهم قرروا إعالة أسرة الطفلة حتى تتمكن من تحقيق حلمها في التعليم.

وتوجه الناشطون بالشكر للمصور محمد التويجي على نشره لقصة الطفلة والذي كان السبب في مساعدتها.

ولم يقتصر الأمر على النشطاء فقط، حيث تفاعلت رئاسة الجمهورية مع الصورة، ونشر الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه تم الوصول للطفلة جنات في مدينة تعز و"بإذن الله لن تذهب بعد اليوم إلا إلى المدرسة فقط".

شاهد.. الطفلة اليمنية

المصدر: RT + وسائل إعلام يمينة

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