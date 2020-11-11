اليمن.. المجلس الحوثي الأعلى يعين سفيرا جديدا لدى سوريا

أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط اليوم الأربعاء قرارا بتعيين عبد الله صبري سفيرا لدى سوريا، خلفا للسفير نائف القانص.

وجاء في بيان نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أنه صدر اليوم قرار جمهوري بتعيين عبد الله علي صالح صبري سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية.

وعبد الله صبري هو رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين تم استهداف منزله بغارة جوية لمقاتلات التحالف قبل حوالي عامين وقتل فيها اثنان من أبنائه وأصيب هو بجروح.

المصر: RT