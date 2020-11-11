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الملك سلمان يمنح أوسمة لـ181 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم

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الملك سلمان يمنح أوسمة لـ181 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم
Reuters
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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 181 موطنا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

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وتعد بطاقة التبرع بالأعضاء، فكرة أطلقها الملك سلمان وتهدف إلى تشجيع السكان في المملكة العربية السعودية على تعبئة استمارة تبرع تتيح للفرد بعد وفاته التبرع بأعضائه لمريض آخر قد يكون في أشد الحاجة إليها وهو ما يسهل على ذوي المتوفين دماغيا إعطاء الموافقة على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفي احتراما لرغبته الشخصية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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