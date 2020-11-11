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السيسي: نعاني جميعا من الإرهاب والتطرف ولا يجب أن يتحول الأمر لإساءة للأديان والمؤمنين

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السيسي: نعاني جميعا من الإرهاب والتطرف ولا يجب أن يتحول الأمر لإساءة للأديان والمؤمنين
Reuters
السيسي
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن التطرف الذي يعاني منه الجميع لا يجب أن يتحول إلى إساءة لمشاعر المؤمنين أو الأديان.

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وقال السيسي خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته اليونانية بالقصر الجمهوري في أثينا: "اسمحي لي أن أسجل أيضا أنني أتوافق معكم في أمر بمنتهى الأهمية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبدا بدين واحد أو مرتبطة بالأديان بصفة عامة ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري ويؤدى إلى شكل من أشكال التطرف والإرهاب الذي نعاني منه جميعا".

وتابع: "من المهم أن هذا الأمر لا يتحول إلى الإساءة إلى الأديان أو إلى مشاعر المؤمنين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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