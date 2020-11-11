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السعودية.. تعديل قانوني خدمة الضباط والأفراد

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السعودية.. تعديل قانوني خدمة الضباط والأفراد
Reuters
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 صدر عن جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عدة قرارات من بينها واحد قضى بتعديل قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد.

ولم تورد وسائل الإعلام السعودية تفاصيل التعديل على القانونين المذكورين.

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وعقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي.

وأطلع العاهل السعودي مجلس الوزراء في مستهلها "على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنغيلا ميركل، وما جرى خلاله من الاتفاق على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب، وتأكيده إدانة المملكة للعمليات الإرهابية التي ارتكبت في فرنسا والنمسا مؤخرا، وللرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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