العراق يتجاوز حاجز النصف مليون إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز العراق بذلك حاجز النصف مليون إصابة.

وما زال العراق يتصدر البلدان العربية بعدد الإصابات بعد تسجيله 505310 إصابات.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا، 52 حالة وفاة، ليكون عدد الوفيات الإجمالي 11438 وفاة.

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وخلال ذات المدة، سجلت الوزارة 2432 حالة شفاء، حيث بلغ مجموع حالات الشفاء 434665 حالة.

المصدر:RT