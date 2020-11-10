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إسرائيل تجري تدريبات عسكرية بالأسلحة الثقيلة في الأغوار الشمالية

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إسرائيل تجري تدريبات عسكرية بالأسلحة الثقيلة في الأغوار الشمالية
Reuters
الجيش الإسرائيلي
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أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تجري تدريبات عسكرية في مناطق عدة من الأغوار الشمالية، مستخدمة أسلحة ثقيلة.

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لـ"وفا" "إن التدريبات بدأت اليوم في مناطق مختلفة من خربة الفارسية ووادي المالح، واستخدمت القوات الإسرائيلية خلالها المعدات الثقيلة".

ودعا دراغمة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من مخلفات التدريبات وعدم لمسها، وإبلاغ الجهات الرسمية عنها.

المصدر: وفا

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