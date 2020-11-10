راشد الغنوشي: لا نية لدي في الترشح لرئاسة حركة النهضة ولا لرئاسة الجمهورية

قرر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب بعد تعرضه لانتقادات من عشرات المسؤولين في حركته يطالبونه باحترام مبدأ التداول على القيادة.

وقال الغنوشي، البالغ من العمر 79 عاما، مساء الأحد للقناة التلفزيونية الوطنية الأولى في تونس "ليس لدي النية للترشح لرئاسة حركة النهضة خلال الفترة القادمة" وإنه لا نية له أيضا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة على الأقل في الظرف الحالي، لاسيما أن موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل ما زال بعيدا.

يأتي قرار الغنوشي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى رئاسته لحركة النهضة، قبل انعقاد المؤتمر الـ 11 لحركة النهضة خلال الأسابيع المقبلة وفي ظل خلافات وجدل واسع بشأن العديد من القضايا داخل هياكل الحزب.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها من داخل حزبه، أوضح الغنوشي أن حركة النهضة "حزب سياسي يدار بمؤسسات ديمقراطية وبقوانين مضبوطة تنظم أعمالها، وإخواني مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم".

المصدر: وسائل إعلام تونسية/جزائرية