مصر.. الموازنة فقدت 220 مليار جنيه في الربع الأخير من العام المالي الماضي

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه (14 مليار دولار) من إيراداتها في الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وفي مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين، أضاف: "أنفقنا 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي".

ولفت إلى أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.3% للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي الذي بدأ في شهر يوليو الماضي.

المصدر: "رويترز"