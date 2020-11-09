نتنياهو: نغير وجه إسرائيل والشرق الأوسط من خلال إطلاق التعاون بين اليهود والعرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزم حكومته العمل على ضمان الأمن ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

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وفي كلمة ألقاها خلال جلسة خاصة عقدتها في الكنيست اللجنة الخاصة لدحر الجريمة والعنف في المجتمع العربي، اليوم الاثنين، قال نتنياهو: "إنني رئيس وزراء جميع المواطنين في دولة إسرائيل. عرب إسرائيل هم مواطنو الدولة وهم يستحقون جميع الخدمات الأساسية، مثلهم مثل جميع مواطني الدولة. أمامنا عمل كثير بالرغم من قيام الحكومات التي ترأستها بجلب ميزانيات للوسط العربي كانت أكبر من الميزانيات التي قدمتها أي حكومة أخرى".

وتابع نتنياهو: "نغير وجه دولة إسرائيل والشرق الأوسط من خلال إطلاق التعاون بين اليهود والعرب. الثورة التي نحدثها خارج حدود دولة إسرائيل يجب أن نحدثها أيضا داخل حدودها والمقوم الأول هو الأمن الشخصي – دحر الإجرام وحكم الخوف والخاوة. أريد أن أقوم بذلك بشكل شمولي. سنضطر إلى سن قوانين حول هذا الأمر وإلى تلقي مساعدتكم جميعا. أؤمن بأن من خلال العمل المشترك نستطيع أن ننجز هنا أشياء مدهشة".

وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنجاح ما وصفه بتعاون بين اليهود والعرب في مواجهة الموجة الأولى من جائحة كورونا، قائلا إن "الجمهور العربي سبق جماهير أخرى بذلك وهو تصرف بحكمة وبرشد، بمن في ذلك الزعماء الدينيون".

وأشار إلى أن هذا التعاون أمكن "تسطيح منحنى كورونا في البلدات العربية وفي المدن المختلطة". وتابع: "والآن نرى ظاهرة معاكسة وهي ارتفاع في أعداد المصابين طرأ في مقدمة الأمر بسبب الأعراس. أطلب منكم التعاون بصفتكم زعماء اجتماعيين. عليكم التحدث إلى الجمهور العربي وأن تشرحوا له بأننا نتكافل مع بعضنا البعض".

كما أكد نتنياهو أنه يعمل جاهدا على "جلب الملايين من اللقاحات لكورونا مع زعماء العالم بمن فيهم زعماء عرب". وأضاف: "أرى النور في آخر النفق وهذا سيحدث ليس في غضون سنوات بل في غضون أشهر قليلة. نجحنا في تخفيض عدد المرضى في إسرائيل إلى أدنى مستوى في العالم، ولكن علينا الحفاظ على ذلك. أؤمن كثيرا بقدرتنا على تحقيق النجاح من أجل جميع مواطني دولتنا".

المصدر: RT