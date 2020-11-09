السيسي يبحث مع رئيس المخابرات البريطانية ملفي ليبيا وشرق المتوسط

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور، تدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي.

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وأكد رئيس المخابرات البريطانية حرص بلاده على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن "اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار أنه في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف على المستويين الإقليمي والدولي، فإن الأمر يحتم تكاتف الجميع للتصدي لتلك الآفة الآخذة في الانتشار، وذلك من خلال مقاربة شاملة تتضمن عزل الفكر الإيديولوجي المتطرف، إلى جانب إعلاء قيم المواطنة والوسطية والحوار، بالتوازي مع تعزيز ودعم جهود التنمية، فضلاً عن استعادة وتقوية مؤسسات الدول التي تعاني من أزمات حالية بالمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار".

كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، وكذا الأزمة في ليبيا، "حيث اطلع المسؤول البريطاني على رؤية السيد الرئيس في هذا الإطار، والتي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار".

وقد أشاد المسئول البريطاني في هذا الخصوص "بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع في ليبيا وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل حاسم في إحكام الوضع سعيا نحو استعادة الاستقرار والأمن في البلاد".

المصدر: RT