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الكرملين: بوتين سيعقد اليوم لقاء عبر الفيديو مع الأسد

أخبار العالم العربي

الكرملين: بوتين سيعقد اليوم لقاء عبر الفيديو مع الأسد
Reuters
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في وقت لاحق اليوم الاثنين اتصالا عبر الفيديو مع نظيره السوري بشار الأسد.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "الرئيس يعمل اليوم في مقره في نوفو-أوغاريوفو (بضواحي موسكو)، ولديه عدة لقاءات، وفي أقرب وقت نتوقع عقد اتصال عبر تقنية فيديو كونفرنس مع نظيره السوري بشار الأسد".

والشهر الماضي، قال الأسد إنه يخطط لعقد لقاء مع نظيره الروسي في المستقبل، مؤكدا أنه تجري في الوقت الراهن، اتصالات هاتفية مستمرة بين الجانبين.

المصدر: وكالات

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