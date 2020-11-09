حمد بن جاسم معلقا على إعلان فوز بايدن: لا نستمد قوتنا من رئيس الولايات المتحدة

شدد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض.

وفي سلسلة تغريدات له على "تويتر"، أمس الأحد، في معرض تعليقه على إعلان فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، دعا دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية إلى "إعادة النظر في سياساتها المتخذة غالبا من أجل أجندات لا تخدم مصالحنا"، مشدداً على ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها وليس من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض.

وقال: "عادة ما ينشغل العرب دولا وشعوبا في ضوء نتيجة كل انتخابات أمريكية بتوقعات وتحليلات لما سيترتب على تلك النتيجة من أمور، تختلف وفقاً للرئيس الفائز ديمقراطيا كان أم جمهوريا".

ورأى بن جاسم أنه: "بصرف النظر عمن يفوز بالرئاسة الأميركية، فإن هناك عبراً ودروساً يجب أن نتعلمها انطلاقاً من مصالحنا، فقوة دولنا تنبع في الأصل من العمل المدروس الذي نقوم به لتحقيق التنمية الوطنية وسيادة القانون، كي نضمن التفاف الشعب حول القائد".

وقال رئيس وزراء قطر الأسبق: "نحن لا نستمد قوتنا من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض بل يفترض أن نستمدها من شعوبنا. ومن هنا فإن علينا أن نعيد النظر في كل السياسات التي اتخذت غالباً من أجل أهداف وأجندات لا تخدم مصالحنا، ومن أبرز الأمثلة الحصار المفروض على بلدي والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق".

المصدر: RT





