ليبيا..العثور على 112 جثة في مقابر جماعية

أعلن مدير الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين لطفي توفيق، أنه تم العثور على 112 جثة في مقابر جماعية متفرقة في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، قال: "سبق أن اكتشفنا 14 جثة في 5 مقابر جماعية الخميس الماضي، و3 جثث أخرى في الموقع رقم 5 لاحقا".

وأشار إلى أنه رغم عدم استكمال عمليات التثبت من هويات الجثث المكتشفة، إلا أنه يمكن القول أن معظم الجثث وجدت بملابس مدنية.

وأضاف أنه تم التعرف على العديد من جثث النساء، وتابع: "في أعمال البحث السابقة وجدنا مقبرة جماعية فيها 4 نساء، وفي مقبرة جماعية أخرى وجدنا 8 جثث دفنت معا، بينها 3 لنساء" مشيرا إلى معلومات متضاربة حول مقابر جماعية في 16 نقطة في ترهونة.

وقال: "استكملنا أعمال البحث في 6 نقاط محددة سابقا، وستواصل فرقنا أعمال البحث في بقية النقاط وفقا لما وصلنا من معلومات عن مواقع المقابر".

المصدر: "الأناضول"