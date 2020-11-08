نائب ديمقراطي: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن

قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، إن "بلاده ستوقف تمويل الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ نحو 6 سنوات".

وغرد خانا، عبر توتير: "سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن".

We will stop funding the Saudi war in Yemen. — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) November 7, 2020

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

المصدر: وكالات