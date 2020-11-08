في سابقة هي الأولى.. تسجيل دعوى أمام القضاء الفلسطيني ضد مستوطن إسرائيلي

أقام مواطن فلسطيني من قرية بورين جنوب نابلس دعوى أمام القضاء الفلسطيني على مستوطن إسرائيلي اعتدى على منزله وأرضه، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت وزارة العدل الفلسطينية في بيان لها، إن "الدعوى وضعت أمام محكمة البداية في نابلس، وإنها جاءت في إطار الاستجابة لقرار الحكومة الفلسطينية في نهاية العام الماضي، والقاضي "بدعوة متضرري جرائم المستوطنين بالتوجه للقضاء الفلسطيني ملتمسين العدالة في مواجهتهم".

وذكر البيان، أن "طلب التعويضات ينحصر بالأفعال الواقعة عن المنقولات، والأضرار الواقعة على الأموال عموما، دون طلب التعويض عن اغتصاب الأرض الفلسطينية، الذي ينبغي الخلاص منه في إطار تحرير الأرض".

وأشار البيان، إلى أن "الدعوى أمام القضاء الفلسطيني مقبولة قانونا وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص، كون الضرر واقع على الأرض الفلسطينية، والفاعل بوصفه أجنبي عن هذه الأرض هو مرتكبها، ويتحمل مسؤولية التعويض".

بدوره، أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، دعم الحكومة للمواطن الفلسطيني المتضرر من جرائم المستوطنين، مشيرا إلى أن "ذلك يكون بإمكانية توجهه لقاضيه الطبيعي الفلسطيني، للانتصاف من الضرر الواقع عليه جراء اعتداءات المستوطنين".

وأصدرت الحكومة الفلسطينية قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الأجنبية، على جرائمهم أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها.

المصدر: "معا"