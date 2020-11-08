شكري: نتمنى أن تكون إدارة بايدن شريكا فعالا لمصر في مواجهة تحديات المنطقة

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حرص بلاده على أن تكون إدارة "الرئيس الأمريكي المنتخب" جو بايدن شريكا فاعلا لمصر في مواجهة تحديات الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة اليوم، إن الحكومة المصرية تابعت "ما تم إعلانه أمس حول فوز الرئيس المنتخب بايدن في الانتخابات"، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، أعرب عن "تمنياته بالاستمرار في العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين".

وأضاف شكري أن "هذه العلاقات ليست وليدة اليوم"، مشيرا إلى أنها تعود لـ4 أو 5 عقود ماضية، وأن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر... ولا شك ستستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن وإدارته".

وتابع: "كان لدينا تاريخ طويل للتعامل مع الإدارات الجمهورية والديمقراطية بناء على الاحترام المشترك... ونتمنى التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة، وأن تكون شريكا فاعلا للتعامل مع جميع التحديات التي تواجهها المنطقة".

المصدر: RT