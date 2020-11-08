 
مباشر

شكري: نتمنى أن تكون إدارة بايدن شريكا فعالا لمصر في مواجهة تحديات المنطقة

أخبار العالم العربي

شكري: نتمنى أن تكون إدارة بايدن شريكا فعالا لمصر في مواجهة تحديات المنطقة
YOUTUBE
وزير الخارجية المصري، سامح شكري.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3wx

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حرص بلاده على أن تكون إدارة "الرئيس الأمريكي المنتخب" جو بايدن شريكا فاعلا لمصر في مواجهة تحديات الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
السيسي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية
السيسي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة اليوم، إن الحكومة المصرية تابعت "ما تم إعلانه أمس حول فوز الرئيس المنتخب بايدن في الانتخابات"، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، أعرب عن "تمنياته بالاستمرار في العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين".

وأضاف شكري أن "هذه العلاقات ليست وليدة اليوم"، مشيرا إلى أنها تعود لـ4 أو 5 عقود ماضية، وأن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر... ولا شك ستستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن وإدارته".

وتابع: "كان لدينا تاريخ طويل للتعامل مع الإدارات الجمهورية والديمقراطية بناء على الاحترام المشترك... ونتمنى التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة، وأن تكون شريكا فاعلا للتعامل مع جميع التحديات التي تواجهها المنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا