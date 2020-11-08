وسائل إعلام: عباس سيطالب بايدن بإعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطالب جو بايدن الذي أعلن عن فوزه بالرئاسة الأمريكية، بإعادة سفارة بلاده في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

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ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" الناطقة بالإنجليزية عن مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني اليوم الأحد، أن عباس مصمم على التوجه إلى بايدن بهذا الطلب، على الرغم من أن الأخير وأعضاء فريقه قد أكدوا عزم الولايات المتحدة على إبقاء سفارتهم في القدس وعدم العدول عن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة إسرائيلية.

وأوردت الصحيفة أيضا أن القيادة الفلسطينية أبلغت بايدن باستعدادها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل من النقطة التي توقفت عندها عام 2016".

وكان بايدن أعلن سابقا أنه في حال انتخابه رئيسا لن يلغي قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكنه سيفتح أيضا قنصلية أمريكية في القدس الشرقية لـ"إشراك الفلسطينيين" من أجل الحفاظ على إمكانية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس "حل الدولتين".

المصدر: نوفوستي