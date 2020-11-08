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الإمارات تعلن موعد وصول مسبار "الأمل" إلى المريخ

الفضاء

الإمارات تعلن موعد وصول مسبار
Reuters AHMED JADALLAH
رجل إماراتي يشاهد رحلة مسبار الأمل
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أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن الموعد الدقيق لوصول مسبار "الأمل"، الذي أطلقته الإمارات إلى كوكب المريخ.

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وأكد بن مكتوم أن المسبار الذي قطع 290 مليون كم، أجرى اليوم آخر تعديل في مساره، مشيرا إلى أن تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر سيكون في التاسع من شهر فبراير من العام القادم. 

المصدر: RT

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