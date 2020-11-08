الإمارات تعلن موعد وصول مسبار "الأمل" إلى المريخ

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن الموعد الدقيق لوصول مسبار "الأمل"، الذي أطلقته الإمارات إلى كوكب المريخ.

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وأكد بن مكتوم أن المسبار الذي قطع 290 مليون كم، أجرى اليوم آخر تعديل في مساره، مشيرا إلى أن تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر سيكون في التاسع من شهر فبراير من العام القادم.

بعد مرور ١١١ يوم على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت ٢٩٠ مليون كم .. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر ٩-٢-٢٠٢١ بإذن الله تمام الساعة ٧:٤٢ دقيقة مساء .. سيكون لنا عيداً.. وللعرب .. pic.twitter.com/V079VriyvM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 8, 2020

المصدر: RT