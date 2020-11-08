وزيرة الصحة: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات إصابة بكورونا

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن فصل الشتاء يشهد نسبة كبيرة من الوفيات حول العالم، ولا بد من أخذ الاحتياط بشكل أكبر مع وجود فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

وأضافت الوزيرة أن زيادة عدد حالات كورونا أمر متوقع وأكثر المحافظات إصابة بكورونا هي القاهرة في المركز الأول، والاسكندرية في المركز الثاني والجيزة في المركز الثالث.

وأكدت الوزيرة زيادة الإصابات في القاهرة في مدينة نصر، وفي الجيزة بمناطق الهرم والوراق والعمرانية.

ناصر حاتم

المصدر: RT