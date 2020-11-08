وزيرة الصحة: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات إصابة بكورونا

وزيرة الصحة: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات إصابة بكورونا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن فصل الشتاء يشهد نسبة كبيرة من الوفيات حول العالم، ولا بد من أخذ الاحتياط بشكل أكبر مع وجود فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.
وأضافت الوزيرة أن زيادة عدد حالات كورونا أمر متوقع وأكثر المحافظات إصابة بكورونا هي القاهرة في المركز الأول، والاسكندرية في المركز الثاني والجيزة في المركز الثالث.
وأكدت الوزيرة زيادة الإصابات في القاهرة في مدينة نصر، وفي الجيزة بمناطق الهرم والوراق والعمرانية.
ناصر حاتم
المصدر: RT