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صورة الطفلة الفلسطينية وهي تطعم والدها الأسير بعد إضراب عن الطعام استمر 103 أيام

أخبار العالم العربي

صورة الطفلة الفلسطينية وهي تطعم والدها الأسير بعد إضراب عن الطعام استمر 103 أيام
Reuters
الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس
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وثقت الصور الطفلة الفلسطينية ابنة الأسير، ماهر الأخرس، وهي تطعم والدها بيدها بعد إضراب عن الطعام استمر 103 أيام في السجون الإسرائيلية كاد أن ينهي حياته.

وقد وثقت صورة انشرت على وسائل الإعلام في وقت سابق الأسير ماهر الأخرس وهو يحتضن ابنته أثناء خوضه الإضراب احتجاجا على الاعتقال الإداري في سجون الإسرائيلية.

ويبلغ الأخرس 49 عاما، وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، بدأ إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو 2020، رفضا لاعتقاله.

المصدر: وكالة صفا

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