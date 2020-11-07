صورة الطفلة الفلسطينية وهي تطعم والدها الأسير بعد إضراب عن الطعام استمر 103 أيام

وثقت الصور الطفلة الفلسطينية ابنة الأسير، ماهر الأخرس، وهي تطعم والدها بيدها بعد إضراب عن الطعام استمر 103 أيام في السجون الإسرائيلية كاد أن ينهي حياته.

طفلة الأسير "ماهر الأخرس" تطعمه بيدها بعد انتصاره في الإضراب الذي خاضه ضد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال والذي استمر 104 أيام متواصلة#ماهر_ينتصرpic.twitter.com/TvX4vqNmmb — وكالة صفا (@SafaPs) November 7, 2020

وقد وثقت صورة انشرت على وسائل الإعلام في وقت سابق الأسير ماهر الأخرس وهو يحتضن ابنته أثناء خوضه الإضراب احتجاجا على الاعتقال الإداري في سجون الإسرائيلية.

ويبلغ الأخرس 49 عاما، وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، بدأ إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو 2020، رفضا لاعتقاله.

المصدر: وكالة صفا