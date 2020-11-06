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سفير تركيا ببغداد: نشاط "العمال الكردستاني" يؤكد استمرار تهديده

أخبار العالم العربي

سفير تركيا ببغداد: نشاط
AFP SAFIN HAMED
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في العراق - أرشيف
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اعتبر السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، أن الهجوم الذي شنه مسلحو "حزب العمال الكردستاني" بناحية جمانكي في محافظة دهوك مؤخرا، يؤكد استمرار تهديد الحزب لاستقرار المنطقة.

وقال يلدز في تغريدة على "تويتر": "العمليات الإرهابية التي نفذها حزب "بي بي كا" داخل العراق في الأيام الأخيرة، تظهر بأنه مستمرة في تهديد استقرار المنطقة، إضافة إلى تهديد الأمن القومي لتركيا، وذلك في حال عدم وضع حد لهذه الهجمات".


وشدد السفير التركي على أنه "من الضروري التعاون المطلق ضد عناصر المنظمة".

وشنت مجموعة من عناصر "حزب العمال الكردستاني" هجوما على قوات البيشمركة الكردية في ناحية جمانكي أسفر عن إصابة 3 من عناصر الأمن الكردي بجروح، فيما توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجروحه.

ووقع الهجوم، بعد تحذير زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني من تدهور الأوضاع جراء النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي "العمال الكردستاني" في المنطقة الحدودية بإقليم كردستان العراق، وتحريم حزبه "الاقتتال الكردي الكردي".

من جهته، أعلن "حزب العمال"، أن مقاتليه استهدفوا الأربعاء الماضي أنبوبا لتصدير نفط الإقليم إلى تركيا، ما تسبب بتوقف عملية التصدير جراء ما وصفته حكومة إقليم كردستان العراق بالعمل الإرهابي.

المصدر: "رووداو"

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