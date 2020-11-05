الأمن الأردني: هذه مجرد مشاهد تمثيلية

قالت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الخميس، إن مقاطع وصور عمليات المداهمة التي يجري تداولها على مواقع التواصل، هي مجرد مشاهد تمثيلية.

وأوضح الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي أن المقاطع عبارة عن "مشاهد تمثيلية لغايات إعلامية".

وتظهر المقاطع عددا كبيرا من رجال الأمن المدججين بالأسلحة وهم بصدد اقتحام منزل وإخراج عدد من الأشخاص المكبلين منه.

كما يمكن مشاهدة مجموعة من سيارات الشرطة التي تجوب الشوارع بسرعة كبيرة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية