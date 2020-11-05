مقتل سيدة أردنية وابنها بإطلاق النار في لاس فيغاس

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، عن متابعتها لحادث مقتل مواطنة أردنية وابنها مقيمة مع عائلتها في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، على يد أحد الجيران من "متعاطي المخدرات".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، ضيف الله الفايز، في بيان، إن "السفارة الأردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية وأدت إلى مقتل سيدة أردنية وابنها".

وتناقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعود لأقرباء الضحية، ديانا الصايغ، وابنها، جوزيف حواتمة، تعازيهم بها، وكتب سعيد حواتمة على صفحته: "بكل حزن وأسى ننعى ديانا الصايغ زوجة ابن العم ايهاب حواتمة وابنهما جوزيف حواتمة الذين طالتهما يد الغدر الآثمة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وبين الفايز أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، الذي يقطن في إحدى الشقق المجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة على الجاني (متعاطي مخدرات) بسبب الإزعاج المتكرر واعتقاد الجاني الخاطئ، بأن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، حيث توجه الجاني إلى شقة العائلة الأردنية، وأطلق النار على السيدة الأردنية وابنتها والخادمة، (من جنسية غير أردنية) مما أدى إلى وفاة السيدة والخادمة وإصابة ابنتها بـ7 طلقات نارية في منطقة الصدر وحالتها الصحية خطيرة.

وتوفي ابن السيدة في وقت لاحق، بحسب بيان وزارة الخارجية، بعد أن اختطفه الجاني، وبعد حضور الشرطة وقع تبادل لإطلاق النار مع الجاني مما أسفر عن مقتل الجاني والطفل وتم نقل ابنة السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبين الفايز أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية ومع ذوي العائلة لتقديم كافة المساعدات الممكنة.

المصدر: "CNN بالعربية"