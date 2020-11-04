"فارس": سفير إيران يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء (فيديو + صور)

قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو"، قدم يوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى والقيادي الحوثي مهدي المشاط.

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ونقلت قناة "المسيرة"، "أن رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، تسلم اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو".

ووفقا لها، فقد "أجريت للسفير الإيراني المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة بالعاصمة صنعاء.. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".

وذكرت أن "الرئيس المشاط، رحب بالسفير الإيراني، متمنيا له طيب الإقامة والنجاح في مهامه، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستقدم له كافة التسهيلات لأداء مهامه".

#الرئيس_المشاط يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى اليمن



[04/ نوفمبر/2020] سبأ :



تسلم فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم أوراق اعتماد حسن إيرلو، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية اليمنيـhttps://t.co/skw5reudjGpic.twitter.com/sNw36Qoqm8 — مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية (@Presidency_Ye) November 4, 2020

شاهدوا | مراسم استقبال السفير الإيراني حسن إيرلو بالعاصمة صنعاء وتسليمه اوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط pic.twitter.com/YarBpwcFL7 — عبدالملك الغماري (@albazli2017) November 4, 2020

المصدر: وكالة "فارس"