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"فارس": سفير إيران يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء (فيديو + صور)

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Reuters
إيران
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قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو"، قدم يوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى والقيادي الحوثي مهدي المشاط.

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السفير الإيراني الجديد في اليمن يصل إلى صنعاء لتسلم مهامه
السفير الإيراني الجديد في اليمن يصل إلى صنعاء لتسلم مهامه

ونقلت قناة "المسيرة"، "أن رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، تسلم اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو".

ووفقا لها، فقد "أجريت للسفير الإيراني المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة بالعاصمة صنعاء.. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".

وذكرت أن "الرئيس المشاط، رحب بالسفير الإيراني، متمنيا له طيب الإقامة والنجاح في مهامه، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستقدم له كافة التسهيلات لأداء مهامه".

المصدر: وكالة "فارس"

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