العراق.. محتجون يغلقون مبنى محافظة ذي قار باللحام (صور)
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بتظاهر العشرات من المحتجين أمام مبنى محافظة ذي قار بجنوب العراق، مطالبين بإقالة المحافظ.
وقال مراسل RT إن العشرات من المحتجين علقوا لافتات عليها صورة المحافظ، ناظم الوائلي، مشطوبا عليها بالأحمر وطالبوا بإقالته، ورفضوا فتح مبنى المحافظة قبل أن يُنفذ مطلبهم.
وأضاف، أن "المحتجين انسحبوا بعد أن أغلقوا مبنى ديوان المحافظة باللحام، وهددوا بالتصعيد إذا ما فُتح الديوان".
المصدر: RT