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وسائل إعلام: محاولة إسقاط طائرة رئيس ولاية جالمودوج الصومالية

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: محاولة إسقاط طائرة رئيس ولاية جالمودوج الصومالية
Facebook@Wardheremedia
طائرة في مطار مدينة دوساماريب الصومالية
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أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الاثنين، بمحاولة إسقاط طائرة كانت تقل حاكم ولاية جالمودوج، أحمد عبد كاري، دون أن يصاب بأذى.

وأوضح موقع Somali Guardian أن الطائرة تعرضت لإطلاق النار أثناء إقلاعها من المطار في مدينة دوساماريب، وذلك بالتزامن مع استهداف مجهولين تشكيلات تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال متواجدة في منطقة المطار.

وتحمل السلطات حركة "الشباب" الإرهابية المسؤولية عن الهجوم.

المصدر: تاس

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