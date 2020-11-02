السودان.. إصابة مريم الصادق بكورونا وارتفاع مصابي أسرتها إلى 21 شخصا

أعلنت مريم المنصورة الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، إصابتها بفيروس كورونا بعد إعادة الفحص صباح اليوم.

وأكدت في تصريح صحفي أنها لا تعاني من أعراض مزعجة، مشيرة إلى أنها أصحبت المصاب رقم 21 من الأسرة المباشرة للإمام الصادق المهدي.

وقالت مريم المنصورة: "اليوم لحقت بأفراد أسرتي بعد أن أعدت فحص كورونا صباح اليوم في معمل أستاك، ظهرت النتيجة إيجابية قبل قليل لأكون رقم 21 ممن أصيبوا من الأسرة المباشرة للإمام الصادق المهدي".

وأضافت: "ولله الحمد من قبل ومن بعد أن أكرمني بتقاسم هذا الداء اللعين مع حبيبي وتاج رأسي ومفخرة حياتي أبوي الإمام الصادق الإنسان الجميل، الذخر والأمل شفاه الله وعافاه".

وتابعت بالقول: "كتب الصحة والعافية لكل أخواتي وإخواني وأولادنا وأزواجنا وللأحباب قيادات الحزب والهيئة وكل المرضى في السودان وكل العالم".

المصدر: وسائل إعلام سودانية