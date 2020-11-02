"الصحة الأردنية": 47 وفاة و5877 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية وفاة 47 حالة من المصابين بكورونا وتسجيل 5877 إصابة جديدة بالفيروس وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد.

وحسب إحصاءات نشرتها كل من رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، في الأردن، فإن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 81743 إصابة، بينها 913 حالة وفاة.

وتركزت معظم الإصابات الجديدة في العاصمة عمان حيث تم تسجيل 3361 إصابة فيها، تلتها محافظة الزرقاء التي سجلت 884 إصابة، ثم إربد بـ 623 إصابة.

وأوضحت الحكومة أن عدد المتعافين الذين غادروا المستشفيات بلغ 118 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفيات اليوم 217 حالة، ليرتفع عدد الذين يتلقون العلاج إلى 1693 حالة.

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وكانت الحكومة قررت أمس توسيع إجراءات مواجهة كورونا ومنها حظر زيادة ساعات حظر التجول الليلي ليبدأ من الساعة التاسعة مساء بالنسبة للمنشآت، ومن العاشرة مساء بالنسبة للأفراد، وذلك حتى السادسة صباحا.

كما قررت إغلاق المسابح ومراكز اللياقة البدنية، ومراكز الترفيه والتسلية.

المصدر: RT