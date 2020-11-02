مسقط تستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة الكويتية

استقبل مطار مسقط الدولي اليوم الاثنين أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية التي دشنت رحلاتها المباشرة بين مسقط والكويت بمعدل رحلة واحدة كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وتم استقبال الرحلة التدشينية بمرشات المياه تحية ببدء الرحلات المباشرة لشركة طيران الجزيرة، التي تعد إحدى شركات الطيران منخفض الكلفة، وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.

وأشار رئيس العمليات التجارية لمطارات سلطنة عُمان، إلى أن مطار مسقط الدولي ومنذ افتتاح مبنى المسافرين الجديد في 20 مارس 2018 بات محطة استقطاب لشركات الطيران، رغم ما فرضته جائحة كورونا من تأثيرات على حركة السفر دوليا.

مطار #مسقط الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة الكويتية التي دشنت رحلاتها المباشرة بين مسقط و #الكويت بمعدل رحلة أسبوعية. pic.twitter.com/BaizBrQOoe — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 2, 2020

جدير بالذكر أن طيران الجزيرة أول شركة طيران خاصة يتم إنشاؤها في الكويت، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 18 وجهة في الشرق الأوسط وجنوب وغرب آسيا وأوروبا، وتعد ثاني ناقل جوي وطني لدولة الكويت، بعد الخطوط الجوية الكويتية.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية