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الاستخبارات العراقية تقبض على اثنين من منفذي "جريمة الخيلانية"

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تقبض على اثنين من منفذي
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وقالت في بيان صحفي، إن "مفارزها تمكنت وبعملية استخباراتية خاطفة خلال 24 ساعة من القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية، التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته".

وأضافت: "تم تأشير مطلوبيتهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، حيث عملا ضمن ما يسمى قاطعي كركوك وديالى بـ"ولاية العراق"، وتم تدوين أقوالهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء، وستجري إحالتهما للقضاء لينالا جزاءهم العادل".

 

المصدر: RT

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