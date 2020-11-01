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رئيس مجلس السيادة السوداني يزور مدينة أداما الصناعية الإثيوبية (صور + فيديو)

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رئيس مجلس السيادة السوداني يزور مدينة أداما الصناعية الإثيوبية (صور + فيديو)
Reuters
رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد
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زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد، مدينة أداما الصناعية الإثيوبية الواقعة على بعد 74 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا.

وأعرب البرهان عن تقديره لجهود رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والحكومة الأثيوبية لتطوير القطاع الصناعي وإحداث التنمية المستدامة.

وأشاد البرهان خلال الجولة التي قام بها برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي لمدينة أداما الصناعية، بالمستوى المتطور الذي وصل إليه القطاع الصناعي في إثيوبيا.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال جولته على مناطق الصناعة والاستثمار وزير الخارجية عمر قمرالدين، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، واللواء ياسر محمد عثمان رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وجمال الشيخ سفير السودان لدى أثيوبيا.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يبحثان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: سونا

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