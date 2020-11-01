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إثيوبيا تصدر بيانا حول نتائج اجتماع "سد النهضة"

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إثيوبيا تصدر بيانا حول نتائج اجتماع
Reuters
سد النهضة
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أصدرت وزارة المياه الإثيوبية يوم الأحد بيانا صحفيا باللغتين الإنجليزية والأمهرية بشأن نتائج اجتماع وزراء شؤون المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن "سد النهضة".

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وجاء في البيان أن الاجتماع، الذي شهد حضور المراقبين من مكتب الاتحاد الإفريقي، ناقش باستفاضة خطة العمل في الأيام المقبلة بناء على توجيهات وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، والتفاهم الذي توصل إليه وزراء الخارجية ووزراء شؤون المياه في الاجتماع الذي عقد يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن الدول الثلاث اتفقت على تكليف 6 خبراء، اثنان من كل دولة من الدول الثلاث، لمواصلة المناقشة وتقديم تقرير إلى الوزراء حول طريقة المفاوضات المقبلة ودور خبراء الاتحاد الإفريقي في دفع العملية إلى الأمام.

وأوضح البيان أن الخبراء سيجتمعون يوم الاثنين ويقدمون تقريرهم إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي المقرر عقده يوم الثلاثاء.

المصدر: RT

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