الصحة اللبنانية: تسجيل 1389 إصابة و6 حالات وفاة بـفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 82617 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بكورونا إلى 643.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 790، من بينها 270 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت وصل إلى 9119 فحصا، فيما أُجري 1153 فحصا في المطار.

المصدر: RT