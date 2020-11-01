مسؤول مصري: استمرار مفاوضات سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس

كشف مسؤول في وزارة الري المصرية عن استمرار مفاوضات سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس، بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، على مستوى وزراء المياه مع والوفود الفنية لكل دولة.

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وفي تصريح خاص أدلى به لموقع "مصراوي" الإخباري المصري، أشار المصدر إلى أن هذه الجولة تأتي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مندوب من الولايات المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي كمراقبين.

وقد دعا السودان إلى اجتماع اليوم الأحد، طبقًا لبيان صادر عن وزارة الري السودانية، حيث تقترح الخرطوم دورا أكبر للمراقبين لتقريب وجهات النظر.

وأضاف المصدر أن الهدف من اجتماع اليوم هو وضع أجندة ونقاط التفاوض بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن الاجتماعات تشوبها أجواء صعبة للغاية، لتقارب وجهات النظر.

وأشار المصدر إلى أن مصر ملتزمة بسبل التفاوض الجاد والوصول إلى حلول عادلة للجميع تصب في صالح التنمية لإثيوبيا ولا تضر بحصتَي دولتَي المصب.

وتم استئناف مفاوضات سد النهضة في 27 أكتوبر الماضي، عقب تصريحات مثيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي قال، الأسبوع الماضي، في تعليقه على أزمة سد النهضة، إن "الوضع خطير"، وإنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن "تنسف ذلك السد". وأضاف أنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن "إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع التمويل عنها".

وكانت قد توقفت مفاوضات سد النهضة منذ أغسطس الماضي، عقب فشل التفاوض ووساطة الاتحاد الإفريقي منذ استلامه الملف منتصف العام الماضي، طبقا لتوجيهات مجلس الأمن.

وسبق لمصر أن توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بطلب التدخل في العملية التفاوضية تفاديا لأي خطوات أحادية من قبل إثيوبيا. وبررت مصر تحركها بـ "تعثر" المفاوضات الذي حملت القاهرة أديس أبابا المسؤولية عنه.

المصدر: مصراوي + نوفوستي