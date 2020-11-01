إعلامي كويتي يدعو دول الخليج للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

تساءل الإعلامي الكويتي، أحمد الجارالله، ما الذي يمنع السعودية من إعادة علاقاتها مع سوريا بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اندلاع الحرب، داعيا للمساهمة بإعادة إعمار سوريا.

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وقال الجارالله، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إن "عشر سنوات حرب إرهاب دمرت سوريا ولا منتصر"، وأضاف: "بصراحة نحن من اعتدينا على الشام مع الحالمين بحكمها والسيطرة عليها وعلى مقدراتها".

ودعا الجارالله إلى "العودة إلى سوريا، والتكفير عن ذنوبنا بالمساهمة في إعمارها".

وتساءل الجارلله: "ما الذي يمنع السعودية، وهي عمود الخيمة الخليجية، من إعادة علاقاتها مع الشام؟".

ما الذي يمنع السعوديه وهي عمود الخيمه الخليجيه ما الذي يمنع من عوده العلاقات مع الشام عشر سنوات حرب إرهاب دمرت هذا البلد ولامنتصر بصراحه

نحن الذي إعتدي علي الشام مع الحالمين بحكمها والسيطره عليها وعلي مقدراتهالنعد إلي الشام ولنكفر عن ذنوبنا بالمساهمه بإعمارها#دمشق#العرب#الشام — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 31, 2020

المصدر: RT