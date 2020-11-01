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إعلامي كويتي يدعو دول الخليج للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

أخبار العالم العربي

إعلامي كويتي يدعو دول الخليج للمساهمة في إعادة إعمار سوريا
Reuters
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تساءل الإعلامي الكويتي، أحمد الجارالله، ما الذي يمنع السعودية من إعادة علاقاتها مع سوريا بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اندلاع الحرب، داعيا للمساهمة بإعادة إعمار سوريا.

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وقال الجارالله، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إن "عشر سنوات حرب إرهاب دمرت سوريا ولا منتصر"، وأضاف: "بصراحة نحن من اعتدينا على الشام مع الحالمين بحكمها والسيطرة عليها وعلى مقدراتها".

ودعا الجارالله إلى "العودة إلى سوريا، والتكفير عن ذنوبنا بالمساهمة في إعمارها".

وتساءل الجارلله: "ما الذي يمنع السعودية، وهي عمود الخيمة الخليجية، من إعادة علاقاتها مع الشام؟".

المصدر: RT

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