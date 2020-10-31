"حكومة صنعاء": مقتل العنصر الرئيسي في خلية اغتيال وزير الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة جماعة "أنصار الله" الحوثية، السبت، أنها تمكنت بالتعاون مع الأمن والمخابرات من تصفيه العنصر الرئيسي في خلية اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد.

وأوضحت الوزارة الحوثية، أن "المتهم هو محمد علي أحمد حنش، ولقي مصرعه بعد مقاومته الحملة الأمنية في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار".

وتعرض حسن زيد وهو وزير الشباب والرياضة في حكومة جماعة "أنصار الله" الحوثية، صباح الثلاثاء الماضي لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.

وأعلنت داخلية صنعاء، مساء الأربعاء، تصفيه اثنين من منفذي جريمة اغتيال الوزير حسن زيد، موضحة أن منفذاها هما سائق الدراجة النارية ياسر أحمد سعد جابر مثنى، والمنفذ المباشر بإطلاق النار إبراهيم صالح عبدالله الجباء.

المصدر: "المسيرة"