اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: سنبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، يوم السبت، عن موعد صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن بدء صرف المنحة القطرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، سيكون يوم الأربعاء 4 نوفمبر.

وبين أن عملية توزيع المنحة القطرية ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر أن عملية صرف الـ100 دولار ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية، بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة.

وأشار إلى أن عملية صرف المنحة القطرية ستكون بشكل يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وصل مساء الأربعاء عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وأفادت بأن العمادي وصل غزة برفقة نائبه خالد الحردان في زيارة اعتيادية ستستمر لأيام.

المصدر: وكالات