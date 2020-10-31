السعودية تسجل أكثر من 400 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيلها 402 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 402 ، مقابل 398 يوم أمس الجمعة، لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 347282 شخصا، وتعتبر حالات 8038 منهم نشطة، بينها 776 حالة حرجة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 19 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 20 في إحصائية الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 5402.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 333842 شخصا، بعد تسجيل 433 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT