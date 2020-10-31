مقتل طفلين وإصابة 29 آخرين حصيلة انفجار انبوب غاز بجنوب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل طفلين وإصابة 29 آخرين بانفجار انبوب غاز بجنوب البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "انفجاراً في احد أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، أدى إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً، بينهم 9 عناصر من الحشد الشعبي".

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وأضافت أن "اسباب الانفجار ما زالت حتى اللحظة غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران".

المصدر: RT