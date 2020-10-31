وزارة الصحة الإماراتية تنفي شائعة متداولة عن العلاج من فيروس كورونا

نفت وزارة الصحة الإماراتية، صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع أسلوب علاجي لمن يشعرون بأعراض كوفيد-19 بدون الاتصال بالجهات الصحية الحكومية.

وتضمنت المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول عدة فيتامينات لمرة واحدة يوميا أو أسبوعيا.

ودعت الوزارة في بيان نشرته يوم الجمعة على "تويتر"، أفراد المجتمع إلى التواصل فورا مع الجهات الصحية عند ظهور أعراض كوفيد-19.

كما طلبت منهم تجاهل الشائعة المذكورة، مع الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع أسلوب علاجي لمن يشعرون بأعراض كوفيد-19 بدون الاتصال بالجهات الصحية الحكومية، والذي يتضمن تناول عدة فيتامينات لمرة واحدة يوميا أو أسبوعياً. pic.twitter.com/Uhgdt2ye56 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) October 30, 2020

المصدر: RT