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الجزائر تدين هجوم نيس وتؤكد رفضها "أي شكل من أشكال التبرير"

أخبار العالم العربي

الجزائر تدين هجوم نيس وتؤكد رفضها
Reuters
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دانت وزارة الخارجية الجزائرية هجوم نيس ووصفته "بالعمل الإرهابي الشنيع"، معربة عن تضامنها مع أسر الضحايا.

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وجددت الجزائر في بيان صادر عن الخارجية موقفها الثابت والواضح من مواجهة الإرهاب.
وأضاف البيان أن الجزائر ترفض أي شكل من أشكال التبرير وأي خلط مع الإسلام دين السلام والتسامح.

من جهة أخرى، دعت الجزائر إلى ترسيخ التعاون الدولي والحوار من أجل تشكيل جبهة مشتركة ضد كل أشكال التطرف.

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، أمس الخميس، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وقالت مراسلة RT في فرنسا، إن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية.

المصدر: النهار أونلاين

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