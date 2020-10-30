سلطان عمان يبعث برقية تعزية لأردوغان في ضحايا الزلزال

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن تعازييه بضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم ولاية إزمير غرب تركيا.

وأعرب السلطان هيثم في البرقية عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأردوغان، وأسر الضحايا والشعب التركي، كما أنه "دعا الله بالرحمة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين".

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس رجب طيب #أردوغان رئيس جمهورية تركيـا في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية #إزمير التركية. pic.twitter.com/pkcGjZAyTE — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 30, 2020

وشهدت تركيا اليوم، هزة بلغت قوتها 6.6 درجة ضربت ولاية إزمير غرب، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية