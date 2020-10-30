 
مباشر
عاجل
نصر الله يرد على تصريحات ماكرون حول "الإرهاب الإسلامي"

سلطان عمان يبعث برقية تعزية لأردوغان في ضحايا الزلزال

أخبار العالم العربي

سلطان عمان يبعث برقية تعزية لأردوغان في ضحايا الزلزال
Reuters
سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1yg

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن تعازييه بضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم ولاية إزمير غرب تركيا.

وأعرب السلطان هيثم في البرقية عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأردوغان، وأسر الضحايا والشعب التركي، كما أنه "دعا الله بالرحمة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين".

وشهدت تركيا اليوم، هزة بلغت قوتها 6.6 درجة ضربت ولاية إزمير غرب، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا