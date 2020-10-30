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الخارجية السعودية تعرب عن أسفها لمقتل وإصابة العشرات جراء زلزال تركيا

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الخارجية السعودية تعرب عن أسفها لمقتل وإصابة العشرات جراء زلزال تركيا
Reuters
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أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن "بالغ ألمها وأسفها" لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي وقع عصر اليوم وأسفر عن سقوط 6 قتلى على الأقل.

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وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن "المملكة تعرب عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا".

وكانت السلطات التركية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الأولية.

وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية.

وتم حتى الآن، حسب "آفاد"، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في الولاية.

وأفادت هيئة رصد الزلازل التركية بأنها سجلت 21 هزة أرضية ارتدادية على الأقل، بينما أكدت السلطات اليونانية أن الزلزال تم الشعور به كذلك في أراضي اليونان.

المصدر: "الأناضول" + وكالات 

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