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المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

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المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters YB/PKP/FW1/Mike Collett-White
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي العدوى.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 212038 حالة.

كما رصدت الوزارة 66 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 3572.

وتم التأكد من 3320 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتعافين 174911.

المصدر: RT

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