تونس تشدد القيود لوقف التفشي السريع لكورونا

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، عن تشديد القيود بهدف إبطاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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ومن بين القيود الجديدة حظر التجول الليلي في كل أنحاء البلاد، ومنع التنقل بين الولايات، وتعليق الدراسة.

وتأتي الإجراءات الجديدة بينما تواجه تونس ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا، وسط مخاوف من عدم قدرة الحكومة على التعامل مع الوضع بسبب امتلاء أغلب المستشفيات.

وتجاوزت الوفيات حاجز الألف، بينما ارتفعت الإصابات إلى حوالي 55 ألفا.

ويرفض رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إعلان الحجر الصحي العام بسبب كلفته الاقتصادية الباهظة على البلاد.

وضمن القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة، غلق المقاهي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، إضافة إلى تعليق الصلاة بالمساجد، وتعليق الدراسة بالمدارس، لأسبوعين.

وكانت السلطات قد فرضت هذا الشهر حظر التجول أثناء الليل في العاصمة تونس.

المصدر: رويترز